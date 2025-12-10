Сырский: Украина не воюет за руины, жизнь военных для нас – наивысшая ценность
Украина не воюет за руины, а жизнь военнослужащего является наивысшей ценностью для командования. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
"Для нас каждый гражданин и военнослужащий – это наивысшая ценность. Мы не воюем за руины, не воюем за фундаменты зданий. Когда действительно оборона теряет всякий смысл, я даю команду и мы отводим наши подразделения назад, чтобы сохранить военных", – отметил он.
Именно этим, по словам главкома, и объясняется медленное, но продвижение российской армии. Для Сил обороны лучше потерять 100 или 300 метров на земле, чем потерять жизнь одного военнослужащего. И именно в этом заключается разница между Украиной и Россией, подчеркнул Сырский.
Он напомнил, что это Россия напала на Украину, а не наоборот. Это Россия оккупировала украинские территории и граждан, уничтожила "почти половину страны" и нет объекта, который бы не подвергся обстрелам вражескими ракетами или беспилотниками, сказал Сырский.
"И я считаю, что, если вопрос идет о мире, то он должен быть справедливым. А не кто-то нам будет диктовать и требовать оставить часть нашей территории... Мы никогда не смиримся с ролью слабой страны, которой диктуют и навязывают условия, ставят перед состоявшимся фактом и просто говорят: "Подпиши и покончи с этим", – подчеркнул главком.
- Сырский считает, что Россия прикрывается переговорами, чтобы захватить как можно больше территорий.
- В ноябре президент Зеленский заявлял, что никто не заставляет гибнуть ради руин, но оставить восток Украины нельзя.
- 9 декабря главком рассказал о темпы продвижения РФ и назвал их результаты ничтожными. Враг теряет более 1000 оккупантов в сутки.
