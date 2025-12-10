Сырский: Украина не воюет за руины, жизнь военных для нас – наивысшая ценность

Главком считает, что должен быть установлен справедливый мир, а не Украине будут диктовать условия и что-то требовать

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Украина не воюет за руины, а жизнь военнослужащего является наивысшей ценностью для командования. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

"Для нас каждый гражданин и военнослужащий – это наивысшая ценность. Мы не воюем за руины, не воюем за фундаменты зданий. Когда действительно оборона теряет всякий смысл, я даю команду и мы отводим наши подразделения назад, чтобы сохранить военных", – отметил он.

Именно этим, по словам главкома, и объясняется медленное, но продвижение российской армии. Для Сил обороны лучше потерять 100 или 300 метров на земле, чем потерять жизнь одного военнослужащего. И именно в этом заключается разница между Украиной и Россией, подчеркнул Сырский.

Он напомнил, что это Россия напала на Украину, а не наоборот. Это Россия оккупировала украинские территории и граждан, уничтожила "почти половину страны" и нет объекта, который бы не подвергся обстрелам вражескими ракетами или беспилотниками, сказал Сырский.

"И я считаю, что, если вопрос идет о мире, то он должен быть справедливым. А не кто-то нам будет диктовать и требовать оставить часть нашей территории... Мы никогда не смиримся с ролью слабой страны, которой диктуют и навязывают условия, ставят перед состоявшимся фактом и просто говорят: "Подпиши и покончи с этим", – подчеркнул главком.