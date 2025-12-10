Сирський: Україна не воює за руїни, життя військових для нас – найвища цінність
Україна не воює за руїни, а життя військовослужбовця є найвищою цінністю для командування. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF розповів головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Для нас кожен громадянин і військовослужбовець – це найвища цінність. Ми не воюємо за руїни, не воюємо за фундаменти будівель. Коли дійсно оборона втрачає будь-який сенс, я даю команду і ми відводимо наші підрозділи назад, щоб зберегти військових", – зазначив він.
Саме цим, за словами головкома, і пояснюється повільне, але просування російської армії. Для Сил оборони краще втратити 100 чи 300 метрів на землі, аніж втратити життя одного військовослужбовця. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією, наголосив Сирський.
Він нагадав, що це Росія напала на Україну, а не навпаки. Це Росія окупувала українські території та громадян, знищила "майже половину країни" і немає об'єкта, який би не зазнав обстрілів ворожими ракетами чи безпілотниками, сказав Сирський.
"І я вважаю, що, якщо питання йде про мир, то він має бути справедливим. А не хтось нам буде диктувати й вимагати залишити частину нашої території... Ми ніколи не змиримося з роллю слабкої країни, якій диктують і нав'язують умови, ставлять перед фактом, що відбувся, і просто кажуть: "Підпиши і покінчи з цим", – наголосив головком.
- Сирський вважає, що Росія прикривається переговорами, щоб захопити якомога більше територій.
- У листопаді президент Зеленський заявляв, що ніхто не змушує гинути заради руїн, але залишити схід України не можна.
- 9 грудня головком розповів про темпи просування РФ і назвав їхні результати нікчемними. Ворог втрачає понад 1000 окупантів на добу.
