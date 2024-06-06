Сырский анонсировал изменения в армии к 2035 году – сокращение штата Генштаба и не только

Главком заявил, что продолжается формирование сил беспилотных систем, а также сокращение штата Генштаба

Александр Сырский (Фото: Минобороны)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский проинформировал об изменениях в украинской армии и планировании "на десятилетие вперед". В частности, продолжается формирование сил беспилотных систем и сокращение штата Генерального штаба.

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"Продолжаем совершенствовать структуры военного управления. Главная наша задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года", – заявил он.

По словам главкома, в этом контексте продолжается формирование сил беспилотных систем, а также сокращение штата Генштаба.

В конце мая начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба Евгений Острянский сообщил, что в феврале-марте 2024 года в Генштабе было проведено функциональное исследование по оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления.

Тогда он анонсировал сокращение штата Генштаба на 60% – часть уволенных военнослужащих отправляют в боевые части.

После назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ советник главы ОП Подоляк говорил, что руководство Украины ожидает от него проведения "аудита" военнослужащих, ведь из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовало только до 300 000 человек.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для долговоюющих подразделений на передовой.

11 апреля Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, предусматривающую демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается – ее удалось реализовать после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части, заявили в Генштабе.

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