Сирський анонсував зміни в армії до 2035 року – скорочення штату Генштабу і не тільки
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський проінформував про зміни в українській армії та планування "на десятиріччя вперед". Зокрема, триває формування Сил безпілотних систем та скорочення штату Генерального штабу.
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"Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій.
Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року", – заявив він.
За словами головкома, у цьому контексті продовжується формування Сил безпілотних систем, а також скорочення штату Генштабу.
Наприкінці травня начальник Головного управління оборонного планування Генштабу Євгеній Острянський повідомив, що у лютому-березні 2024 року у Генштабі провели функціональне дослідження щодо оптимізації штату деяких структурних підрозділів та органів військового управління.
Тоді він анонсував скорочення штату Генштабу на 60% – частину звільнених військовослужбовців відправляють у бойові частини.
- Після призначення Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ радник глави ОП Подоляк казав, що керівництво України чекає від нього проведення "аудиту" військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.
- 14 березня Сирський заявив про початок ротації для підрозділів, що довго воюють на передовій.
- 11 квітня Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, яка передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.
- 12 квітня у Генштабі запевнили, що планова ротація на фронті триває – її вдалося реалізувати після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у боях. Вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до бойових частин, заявили в Генштабі.
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