UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Танк без пушки". Кулеба скептичен насчет Совета Украина – НАТО, о чем говорил Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 21:16
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина – НАТО, если при этом не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс. Об этом он написал в Twitter.

Кулеба сообщил, что провел разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок – он поблагодарил ее за поддержку.

"Мы говорили о Вильнюсе. Позиция Украины четкая: создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, это все равно, что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как союзник, а не просто привилегированный партнер", – заявил Кулеба.

Сегодня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "если союзники согласятся создать Совет НАТО – Украина, это будет означать, что будут встречаться 32 равных стороны". Это 31 союзник и Украина, и они будут встречаться "за одним столом и на одинаковых условиях".

Читайте также: Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО?

Читайте также: NYT: Байден хочет предложить Украине 10-летнюю военную помощь. Киев требует только НАТО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
натодмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 