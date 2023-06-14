"Танк без пушки". Кулеба скептичен насчет Совета Украина – НАТО, о чем говорил Столтенберг

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина – НАТО, если при этом не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс. Об этом он написал в Twitter.

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Кулеба сообщил, что провел разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок – он поблагодарил ее за поддержку.

"Мы говорили о Вильнюсе. Позиция Украины четкая: создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, это все равно, что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как союзник, а не просто привилегированный партнер", – заявил Кулеба.

Сегодня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "если союзники согласятся создать Совет НАТО – Украина, это будет означать, что будут встречаться 32 равных стороны". Это 31 союзник и Украина, и они будут встречаться "за одним столом и на одинаковых условиях".

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