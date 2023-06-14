"Танк без пушки". Кулеба скептичен насчет Совета Украина – НАТО, о чем говорил Столтенберг
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил скептическое отношение к идее создания Совета Украина – НАТО, если при этом не будет сделан решительный шаг к принятию Украины в Альянс. Об этом он написал в Twitter.
Кулеба сообщил, что провел разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок – он поблагодарил ее за поддержку.
"Мы говорили о Вильнюсе. Позиция Украины четкая: создать Совет Украина – НАТО, не сделав решительного шага к членству, это все равно, что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как союзник, а не просто привилегированный партнер", – заявил Кулеба.
Сегодня на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "если союзники согласятся создать Совет НАТО – Украина, это будет означать, что будут встречаться 32 равных стороны". Это 31 союзник и Украина, и они будут встречаться "за одним столом и на одинаковых условиях".
Читайте также: Зеленский: Сколько жизней стоит одна фраза на саммите в Вильнюсе об Украине в НАТО?
- 1 июня Франция призвала предоставить Украине путь к членству в НАТО, а Германия заявила, что "очевидно, что мы не можем говорить о принятии нового члена в разгар войны".
- 7 июня Столтенберг заявил, что в НАТО должны разработать гарантии безопасности для Украины до ее вступления.
- Дуда на встрече с Шольцем и Макроном наиболее решительно высказался за принятие Украины в Альянс.
- Уже 20 стран-членов формально поддержали членство Украины в НАТО, утверждают в Офисе президента.
Читайте также: NYT: Байден хочет предложить Украине 10-летнюю военную помощь. Киев требует только НАТО
Комментарии