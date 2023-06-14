"Танк без гармати". Кулеба скептичний щодо Ради Україна – НАТО, про яку казав Столтенберг
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив скептичне ставлення щодо ідеї створення Ради Україна – НАТО, якщо водночас не буде зроблено рішучого кроку до прийняття України в Альянс. Про це він написав в Twitter.
Кулеба повідомив, що мав розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок – він подякував їй за підтримку.
"Ми говорили про Вільнюс. Позиція України чітка: створити Раду Україна – НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, це все одно, що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як союзник, а не просто привілейований партнер", – заявив Кулеба.
Сьогодні на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "якщо союзники погодяться створити Раду НАТО – Україна, це означатиме, що зустрічатимуться 32 рівних сторони". Це 31 союзник та Україна, і вони будуть зустрічатись "за одним столом та на однакових умовах".
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- 1 червня Франція закликала надати Україні шлях до членства в НАТО, а Німеччина заявила, що "очевидно, що ми не можемо говорити про прийняття нового члена у розпал війни".
- 7 червня Столтенберг заявив, що НАТО має напрацювати гарантії безпеки для України до її вступу.
- Дуда на зустрічі з Шольцом та Макроном найбільш рішуче висловився за прийняття України в Альянс.
- Вже 20 країн-членів формально підтримали членство України в НАТО, твердять в Офісі президента.
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