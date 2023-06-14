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"Танк без гармати". Кулеба скептичний щодо Ради Україна – НАТО, про яку казав Столтенберг

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 21:16
Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив скептичне ставлення щодо ідеї створення Ради Україна – НАТО, якщо водночас не буде зроблено рішучого кроку до прийняття України в Альянс. Про це він написав в Twitter.

Кулеба повідомив, що мав розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок – він подякував їй за підтримку.

"Ми говорили про Вільнюс. Позиція України чітка: створити Раду Україна – НАТО, не зробивши рішучого кроку до членства, це все одно, що надати танк без гармати. Україна потрібна НАТО як союзник, а не просто привілейований партнер", – заявив Кулеба.

Сьогодні на пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "якщо союзники погодяться створити Раду НАТО – Україна, це означатиме, що зустрічатимуться 32 рівних сторони". Це 31 союзник та Україна, і вони будуть зустрічатись "за одним столом та на однакових умовах".

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Оксана Житнюк
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НАТОДмитро Кулеба
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