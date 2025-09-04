TASR: Фицо приедет в Ужгород 5 сентября для встречи с Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 сентября приедет в Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на информацию от пресс-службы аппарата правительства.
Встреча состоится в Ужгороде, а один из пунктов повестки дня – энергетическая инфраструктура.
"Премьер-министр Словакии и президент Украины проинформируют о результатах встречи на совместной пресс-конференции", – заявили в аппарате правительства.
Кроме Зеленского у словацкого премьера запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
В состав словацкой делегации войдут министр экономики Дениса Шакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.
- 2 сентября Фицо встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы он заявил, что хочет обсудить с Зеленским удары по энергетике РФ.
- В В Брюсселе отреагировали на эту встречу, заявив, что она состоялась исключительно в рамках двусторонних отношений стран. Но при этом подчеркнули в комментарии LIGA.net, что члены ЕС должны уважать общую позицию блока.
