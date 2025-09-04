TASR: Фицо приедет в Ужгород 5 сентября для встречи с Зеленским

Приоритетный вопрос на встрече представителей Украины и Словакии – обсуждение энергетики

Роберт Фицо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 сентября приедет в Украину для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на информацию от пресс-службы аппарата правительства.

Встреча состоится в Ужгороде, а один из пунктов повестки дня – энергетическая инфраструктура.

"Премьер-министр Словакии и президент Украины проинформируют о результатах встречи на совместной пресс-конференции", – заявили в аппарате правительства.

Кроме Зеленского у словацкого премьера запланирована встреча с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

В состав словацкой делегации войдут министр экономики Дениса Шакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.