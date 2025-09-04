TASR: Фіцо приїде в Ужгород 5 вересня для зустрічі з Зеленським

Пріоритетне питання на зустрічі представників України та Словаччини – обговорення енергетики

Роберт Фіцо (Фото: facebook.com/robertficosk)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 вересня приїде в Україну для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє інформаційне агентство TASR із посиланням на інформацію від пресслужби апарату уряду.

Зустріч відбудеться в Ужгороді, а один із пунктів порядку денного – енергетична інфраструктура.

"Прем'єр-міністр Словаччини та президент України поінформують про результати зустрічі на спільній пресконференції", – заявили в апараті уряду.

Крім Зеленського у словацького прем'єра запланована зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

До складу словацької делегації увійдуть міністр економіки Деніса Шакова і міністр закордонних справ Юрай Бланар.