TASR: Фіцо приїде в Ужгород 5 вересня для зустрічі з Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 вересня приїде в Україну для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє інформаційне агентство TASR із посиланням на інформацію від пресслужби апарату уряду.
Зустріч відбудеться в Ужгороді, а один із пунктів порядку денного – енергетична інфраструктура.
"Прем'єр-міністр Словаччини та президент України поінформують про результати зустрічі на спільній пресконференції", – заявили в апараті уряду.
Крім Зеленського у словацького прем'єра запланована зустріч із прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.
До складу словацької делегації увійдуть міністр економіки Деніса Шакова і міністр закордонних справ Юрай Бланар.
- 2 вересня Фіцо зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час бесіди він заявив, що хоче обговорити із Зеленським удари по енергетиці РФ.
- У У Брюсселі відреагували на цю зустріч, заявивши, що вона відбулася виключно в рамках двосторонніх відносин країн. Але при цьому підкреслили в коментарі LIGA.net, що члени ЄС повинні поважати спільну позицію блоку.
Коментарі (0)