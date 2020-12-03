Татаров назвал ложью информацию о выделении земли компании его тестя

Замглавы Офиса президента Олег Татаров опроверг информацию о том, что после его назначения компании его тестя выделили землю в Киеве под застройку. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделения Киевсоветом какой-то земли моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами", – написал Татаров.

Он также написал, что просит правоохранительные органы провести расследование "и публично сообщить обществу, получали ли какие-то преференции любые мои родственники или близкие".

Татаров заявил, что продолжит свою работу в ОП, "не обращая внимание на заказные материалы моих врагов и врагов государства".

28 ноября Татаров раскритиковал НАБУ и директора бюро Артема Сытника. В ОП открестились от его заявлений.

2 декабря НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сорвала вручение подозрения бывшему должностному лицу Укрбуда. Бутусов пишет, что речь идет о Татарове. Ранее Бутусов писал, что НАБУ якобы выписало подозрение Татарову о причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-главы Укрбуда Максима Микитася.

Сам Татаров назвал слухами свою причастность к преступлениям. Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ". В ОП заявили, что президент Владимир Зеленский не вмешивается в работу Офиса генпрокурора.

Сегодня проект bihus.info сообщил, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила от Киевсовета землю под застройку после назначения Татарова в ОП. Проект опубликовал документы, подтверждающие выделение земли.

Вадим Ребрина

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