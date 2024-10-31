Телемарафон перестанут поддерживать уже после войны – Минкульт ответил Еврокомиссии

Ранее институция ЕС подвергла сомнению то, что телемарафон является лучшей платформой для обмена разными взглядами

Николай Точицкий (Фото: Минкульт)

Министерство культуры "приняло во внимание" рекомендации Европейской комиссии по телемарафону, прекратить поддержку "Единых новостей" планируют по окончании войны. Об этом сообщил глава ведомства Николай Точицкий.

По его словам, после завершения военного положения государство планирует "сосредоточиться на постоянном развитии медиаинфраструктуры".

"Ведь наша цель – создать пространство для правды и свободы слова, и эта работа продолжается каждый день", – заявил чиновник.

В отчете о прогрессе Украины на пути к европейской интеграции Еврокомиссия поставила под сомнение, что телемарафон является лучшей платформой для обмена разными взглядами. В то же время ведомство похвалило работу Суспільного за нейтральное представление информации и независимый наблюдательный совет.

Ранее, в апреле, Государственный департамент США публиковал отчет за 2023 год, касающийся нарушения прав человека в Украине, добавив туда и национальный телемарафон.

30 марта 2024 петиция с призывом перенаправить на финансирование ВСУ средства, выделенные для телемарафонов "Единые новости" и FREEDOM, набрала необходимые 25 000 голосов.

15 апреля Шмыгаль заявил, что телемарафон важен для обеспечения "единой информационной политики" в Украине и предложение подписантов петиции "нецелесообразно".

6 сентября Точицкий заявил, что телемарафон будет продолжать свое существование, но необходимо найти формат, который вызвал бы больший интерес у зрителей.