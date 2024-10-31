Телемарафон перестануть підтримувати вже після війни – Мінкульт відповів Єврокомісії

Раніше інституція ЄС поставила під сумнів те, що телемарафон є найкращою платформою для обміну різними поглядами

Микола Точицький (Фото: Мінкульт)

Міністерство культури "взяло до уваги" рекомендації Європейської комісії щодо телемарафону, припинити підтримку "Єдиних новин" планують після закінчення війни. Про це повідомив очільник відомства Микола Точицький.

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За його словами, після завершення воєнного стану держава планує "зосередитися на сталому розвитку медіаінфраструктури".

"Адже наша мета — створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", – заявив чиновник.

У звіті щодо прогресу України на шляху до європейської інтеграції Єврокомісія поставила під сумнів те, що телемарафон є найкращою платформою для обміну різними поглядами. Водночас відомство похвалило роботу Суспільного за нейтральне подання інформації та незалежну наглядову раду.

Раніше, у квітні, Державний департамент США публікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди й національний телемарафон.

30 березня 2024 року петиція із закликом переспрямувати на фінансування ЗСУ кошти, виділені для телемарафонів "Єдині новини" та FREEDOM, набрала необхідні 25 000 голосів.

15 квітня Шмигаль заявив, що телемарафон важливий для забезпечення "єдиної інформаційної політики" в Україні й пропозиція підписантів петиції є "недоцільною".

6 вересня Точицький заявив, що телемарафон продовжуватиме своє існування, але необхідно знайти формат, який би викликав більший інтерес у глядачів.