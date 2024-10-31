Телемарафон перестануть підтримувати вже після війни – Мінкульт відповів Єврокомісії
Микола Точицький (Фото: Мінкульт)

Міністерство культури "взяло до уваги" рекомендації Європейської комісії щодо телемарафону, припинити підтримку "Єдиних новин" планують після закінчення війни. Про це повідомив очільник відомства Микола Точицький.

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За його словами, після завершення воєнного стану держава планує "зосередитися на сталому розвитку медіаінфраструктури".

"Адже наша мета — створити простір для правди й свободи слова, і ця робота продовжується щодня", – заявив чиновник.

У звіті щодо прогресу України на шляху до європейської інтеграції Єврокомісія поставила під сумнів те, що телемарафон є найкращою платформою для обміну різними поглядами. Водночас відомство похвалило роботу Суспільного за нейтральне подання інформації та незалежну наглядову раду.

Раніше, у квітні, Державний департамент США публікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди й національний телемарафон.

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