Теперь официально. Зеленский назначил Джеляла послом в Турции
В среду, 14 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывшего пленника Кремля Наримана Джеляла послом Украины в Турции. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.
"Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в указе №305/2025.
20 декабря 2024 года Зеленский анонсировал назначение Джеляла послом в Турции в рамках большой ротации. Однако тогда указ подписан и обнародован не был.
Джелял – украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист, с 2013 года – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
В сентябре 2021 года россияне задержали Джеляла во временно оккупированном Крыму и обвинили в диверсии (подрыве участка газопровода возле Симферополя). В 2022 году оккупанты осудили его на 17 лет.
В июне 2024 года его удалось вернуть в Украину из российского плена.
- 7 апреля 2025 года Зеленский назначил бывшего генпрокурора Костина послом в Нидерланды и представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.
- В тот же день президент подписал указы о назначении послов в Китае, Норвегии, Казахстане, Ливане, Парагвае и Финляндии.