Теперь официально. Зеленский назначил Джеляла послом в Турции

Около шести месяцев назад президент анонсировал назначение Наримана Джеляла на этот пост

Нариман Джелял и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В среду, 14 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, бывшего пленника Кремля Наримана Джеляла послом Украины в Турции. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в указе №305/2025.

20 декабря 2024 года Зеленский анонсировал назначение Джеляла послом в Турции в рамках большой ротации. Однако тогда указ подписан и обнародован не был.

Джелял – украинский крымскотатарский политик, преподаватель, политолог и журналист, с 2013 года – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

В сентябре 2021 года россияне задержали Джеляла во временно оккупированном Крыму и обвинили в диверсии (подрыве участка газопровода возле Симферополя). В 2022 году оккупанты осудили его на 17 лет.

В июне 2024 года его удалось вернуть в Украину из российского плена.