Тепер офіційно. Зеленський призначив Джеляла послом у Туреччині

Близько шести місяців тому президент анонсував призначення Нарімана Джеляла на цю посаду

Наріман Джелял та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У середу, 14 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишнього бранця Кремля Нарімана Джеляла послом України в Туреччині. Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Джелялова Нарімана Енверовича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці", – йдеться в указі №305/2025.

20 грудня 2024 року Зеленський анонсував призначення Джеляла послом у Туреччині в межах великої ротації. Однак тоді указ підписаний та оприлюднений не був.

Джелял – український кримськотатарський політик, викладач, політолог та журналіст, з 2013 року – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

У вересні 2021 року росіяни затримали Джеляла в тимчасово окупованому Криму й звинуватили в диверсії (підриві ділянки газопроводу біля Сімферополя). У 2022 році окупанти засудили його на 17 років.

У червні 2024 року його вдалося повернути до України з російського полону.