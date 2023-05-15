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Тернополь. После ракетного удара появились слухи о "радиации". Глава ОВА: Фейк московитов

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 10:42
Тернополь. После ракетного удара появились слухи о
Владимир Труш (Фото: скриншот с видео)

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш опроверг слухи о "радиации" в городе после ракетного удара россиян 14 мая. Об этом он сообщил на брифинге 15 мая.

После ракетного удара в сети начали появляться слухи о якобы проблемах с радиационным фоном в Тернополе.

Российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о том, что ракетами ударили по "снарядам с обедненным ураном". 

Как сказал начальник Тернопольской ОВА, сообщения в соцсетях о "радиации" после удара оккупантов по складам — "это фейк москалей".

"Это фейк, который запускают люди, работающие на москалей, чтобы посеять панику. Могу официально сказать: никакие боеприпасы, обедненные или нет, там не взрывались. Не помогайте россиянам, не разгоняйте это", — подчеркнул Труш.

Чиновник заявил, что экологическая ситуация в городе стабильная. 

Он отметил, что все ракеты россиян прилетели в гражданские и коммерческие объекты, а также дачные участки. 

Читайте также: Силы обороны: Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления 

Дмитрий Гриниченко
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