Тернополь. После ракетного удара появились слухи о "радиации". Глава ОВА: Фейк московитов

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш опроверг слухи о "радиации" в городе после ракетного удара россиян 14 мая. Об этом он сообщил на брифинге 15 мая.

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После ракетного удара в сети начали появляться слухи о якобы проблемах с радиационным фоном в Тернополе.

Российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о том, что ракетами ударили по "снарядам с обедненным ураном".

Как сказал начальник Тернопольской ОВА, сообщения в соцсетях о "радиации" после удара оккупантов по складам — "это фейк москалей".

"Это фейк, который запускают люди, работающие на москалей, чтобы посеять панику. Могу официально сказать: никакие боеприпасы, обедненные или нет, там не взрывались. Не помогайте россиянам, не разгоняйте это", — подчеркнул Труш.

Чиновник заявил, что экологическая ситуация в городе стабильная.

Он отметил, что все ракеты россиян прилетели в гражданские и коммерческие объекты, а также дачные участки.

Поздно вечером 13 мая Россия нанесла ракетный удар по Тернополю. Было попадание по складам, два человека получили осколочные ранения и ожоги.

Под утро 13 мая под Хмельницким прогремели мощные взрывы. До этого был атакован Николаев.

Утром 14 мая Россия нанесла еще один ракетный удар по Тернопольской области.

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