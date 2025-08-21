The Times: Европа призывает Трампа развернуть истребители в Румынии для защиты Украины

Кроме американских истребителей, европейцы хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams для сбивания российских атак

Истребитель F-35 (Фото: EPA)

Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Times.

Высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

Для обсуждения гарантий безопасности со стороны Штатов генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов США, пригласил высших генералов из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.

Кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.

"Они хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams для сбивания российских атак, а также позволили запускать разведывательные самолеты над Черным морем", – пишет издание.

Отмечается, что британские самолеты Rivet Joint проводят разведывательные миссии с первых дней войны, но самолеты производства Boeing нуждаются в одобрении Америки для полетов.