The Times: Европа призывает Трампа развернуть истребители в Румынии для защиты Украины
Европейские страны хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности США для прекращения войны в Украине. Об этом сообщает The Times.
Высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.
Для обсуждения гарантий безопасности со стороны Штатов генерал Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов США, пригласил высших генералов из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии.
Кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.
"Они хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams для сбивания российских атак, а также позволили запускать разведывательные самолеты над Черным морем", – пишет издание.
Отмечается, что британские самолеты Rivet Joint проводят разведывательные миссии с первых дней войны, но самолеты производства Boeing нуждаются в одобрении Америки для полетов.
- В начале июля Нидерланды объявили, что осенью развернут в Польше истребители F-35. Они будут контролировать воздушное пространство НАТО над Восточной Европой.
- 19 августа Трамп заявил, что США не будут отправлять военных в Украину, но помогут "в воздухе".
- 20 августа стало известно, что Нидерланды отправят в Польшу Patriot и военных, чтобы защитить поставки техники в Украину.
