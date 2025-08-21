The Times: Європа закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України

Окрім американських винищувачів, європейці хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot і Nasams для збивання російських атак

Винищувач F-35 (Фото: EPA)

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки США для припинення війни в Україні. Про це повідомляє The Times.

Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Читайте також Якими можуть бути реальні гарантії безпеки для України

Для обговорення гарантій безпеки з боку Штатів генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, запросив вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні.

"Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot і Nasams для збивання російських атак, а також дозволили запускати розвідувальні літаки над Чорним морем", – пише видання.

Зазначається, що британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.