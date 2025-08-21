The Times: Європа закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України
Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки США для припинення війни в Україні. Про це повідомляє The Times.
Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.
Для обговорення гарантій безпеки з боку Штатів генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, запросив вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії.
Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS і розвідки в Україні.
"Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot і Nasams для збивання російських атак, а також дозволили запускати розвідувальні літаки над Чорним морем", – пише видання.
Зазначається, що британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.
- На початку липня Нідерланди оголосили, що восени розгорнуть у Польщі винищувачі F-35. Вони контролюватимуть повітряний простір НАТО над Східною Європою.
- 19 серпня Трамп заявив, що США не відправлятимуть військових в Україну, але допоможуть "у повітрі".
- 20 серпня стало відомо, що Нідерланди відправлять до Польщі Patriot і військових, щоб захистити постачання техніки в Україну.
