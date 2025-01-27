Тищенко переизбрали меру пресечения: два месяца круглосуточного домашнего ареста
Народному депутату Николаю Тищенко 27 января переизбрали меру пресечения по делу о нападении на бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазоху. Ему присудили два месяца круглосуточного домашнего ареста, сообщает корреспондент Суспильне из зала суда.
Отмечается, что Тищенко принимает участие в заседании по видеосвязи. В суд также прибыл другой обвиняемый — бывший полицейский Богдан Писаренко. Обоих подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военного.
Суд в Днепре должен был рассмотреть изменение меры пресечения для Тищенко еще 6 января, но заседание перенесли на 10 января из-за ходатайства его защиты об отводе судьи. Однако и 10 января нардеп не явился на заседание. Адвокат Тищенко тогда утверждал, что тот находится на заседании Верховной Рады и потому не может присутствовать.
- Тищенко фигурирует в деле об избиении бывшего бойца спецподразделения Kraken в Днепре, который гулял по центру города с младенцем в коляске. Тищенко приезжал в город, чтобы якобы "бороться с нелегальными офисами и ботофермами". Нардеп впоследствии заявил, что пострадавший якобы связан с мошеннической ботофермой.
- 25 июня Тищенко получил подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. В тот же день суд отправил его под домашний арест.
- 3 июля Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом.