Тищенко переизбрали меру пресечения: два месяца круглосуточного домашнего ареста

Николай Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народному депутату Николаю Тищенко 27 января переизбрали меру пресечения по делу о нападении на бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазоху. Ему присудили два месяца круглосуточного домашнего ареста, сообщает корреспондент Суспильне из зала суда.

Отмечается, что Тищенко принимает участие в заседании по видеосвязи. В суд также прибыл другой обвиняемый — бывший полицейский Богдан Писаренко. Обоих подозревают в незаконном лишении свободы бывшего военного.

Суд в Днепре должен был рассмотреть изменение меры пресечения для Тищенко еще 6 января, но заседание перенесли на 10 января из-за ходатайства его защиты об отводе судьи. Однако и 10 января нардеп не явился на заседание. Адвокат Тищенко тогда утверждал, что тот находится на заседании Верховной Рады и потому не может присутствовать.