Тищенку переобрали запобіжний захід: два місяці цілодобового домашнього арешту
Народному депутату Миколі Тищенку 27 січня переобрали запобіжний захід у справі про напад на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазоху. Йому присудили два місяці цілодобового домашнього арешту, повідомляє кореспондентка Суспільне із зали суду.
Зазначається, що Тищенко бере участь у засіданні відеозв'язком. До суду також прибув інший обвинувачений — колишній поліціянт Богдан Писаренко. Обох підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військового.
Суд у Дніпрі мав розглянути зміну запобіжного заходу для Тищенка ще 6 січня, але засідання перенесли на 10 січня через клопотання його захисту про відвід судді. Проте і 10 січня нардеп не з'явився на засіданні. Адвокат Тищенка тоді стверджував, що той перебуває на засіданні Верховної Ради й тому не може бути присутнім.
- Тищенко фігурує у справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу Kraken у Дніпрі, який гуляв центром міста з немовлям у візку. Тищенко приїздив до міста, щоб нібито "боротись із нелегальними офісами та ботофермами". Нардеп згодом заявив, що постраждалий нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою.
- 25 червня Тищенко отримав підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Того самого дня суд відправив його під домашній арешт.
- 3 липня Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, проте суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом.