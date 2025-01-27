Тищенку переобрали запобіжний захід: два місяці цілодобового домашнього арешту

Микола Тищенко (Фото: Facebook нардепа)

Народному депутату Миколі Тищенку 27 січня переобрали запобіжний захід у справі про напад на колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазоху. Йому присудили два місяці цілодобового домашнього арешту, повідомляє кореспондентка Суспільне із зали суду.

Зазначається, що Тищенко бере участь у засіданні відеозв'язком. До суду також прибув інший обвинувачений — колишній поліціянт Богдан Писаренко. Обох підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військового.

Суд у Дніпрі мав розглянути зміну запобіжного заходу для Тищенка ще 6 січня, але засідання перенесли на 10 січня через клопотання його захисту про відвід судді. Проте і 10 січня нардеп не з'явився на засіданні. Адвокат Тищенка тоді стверджував, що той перебуває на засіданні Верховної Ради й тому не може бути присутнім.