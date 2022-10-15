Токаев изменил военную доктрину Казахстана — постановил увеличить "боевой потенциал" армии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил военную доктрину страны — он постановил увеличить "боевой потенциал" армии и усилить систему территориальной обороны. Об этом сообщает Informburo.

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Токаев постановил увеличить боевой потенциал армии за счет создания необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях. В армии Казахстана созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическим и кибератакам.

В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему военной безопасности создан орган управления теробороной в составе армии.

Для повышения мобильности войск проводятся меры по развитию инфраструктуры Национальной гвардии Казахстана. В рамках мобилизационной подготовки реализуются меры для потенциального перевода экономики страны на военное время.

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Дмитро Гриниченко

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