Токаев изменил военную доктрину Казахстана — постановил увеличить "боевой потенциал" армии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил военную доктрину страны — он постановил увеличить "боевой потенциал" армии и усилить систему территориальной обороны. Об этом сообщает Informburo.
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Токаев постановил увеличить боевой потенциал армии за счет создания необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях. В армии Казахстана созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическим и кибератакам.
В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему военной безопасности создан орган управления теробороной в составе армии.
Для повышения мобильности войск проводятся меры по развитию инфраструктуры Национальной гвардии Казахстана. В рамках мобилизационной подготовки реализуются меры для потенциального перевода экономики страны на военное время.
- Ранее Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Также он заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
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