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Токаев изменил военную доктрину Казахстана — постановил увеличить "боевой потенциал" армии

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 13:44
Токаев изменил военную доктрину Казахстана — постановил увеличить
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Informburo)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил военную доктрину страны — он постановил увеличить "боевой потенциал" армии и усилить систему территориальной обороны. Об этом сообщает Informburo.

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Токаев постановил увеличить боевой потенциал армии за счет создания необходимого комплекта войск, вооружений и техники на стратегических направлениях. В армии Казахстана созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическим и кибератакам. 

В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему военной безопасности создан орган управления теробороной в составе армии. 

Для повышения мобильности войск проводятся меры по развитию инфраструктуры Национальной гвардии Казахстана. В рамках мобилизационной подготовки реализуются меры для потенциального перевода экономики страны на военное время. 

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Дмитро Гриниченко
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армия казахстан Касым-Жомарт Токаев военная доктрина
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