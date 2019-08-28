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Трагедия в Дрогобыче. Зеленский возьмется за аварийные дома

Трагедия в Дрогобыче. Зеленский возьмется за аварийные дома - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 16:49

Президент обещает решить проблему с аварийными жилыми домами в Украине

Президент Владимир Зеленский пообещал провести аудит всех жилых домов в Украине в свете обвала дома в Дрогобыче. Он прокомментировал трагедию на своей страничке в Facebook.

По словам Зеленского, рассматриваются две причины обрушения: взрыв бытового газа или изношенность деревянных перекрытий, которые не менялись с советских времен. Новое правительство должно исправить ситуацию с аварийными домами, считает президент.

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"Невозможно построить новую страну, не строя или хотя бы капитально не восстанавливая дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведения новых домов", - анонсировал шаги нового правительства Зеленский.

Он также рассказал, что некоторые люди до сих пор находятся под завалами. Спасатели пытаются извлечь пострадавших из-под руин и поддерживают с ними связь с помощью мобильных телефонов.

Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших.

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Владимир Зеленский ЖКХ дрогобыч дом обрушение взрыв газа
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