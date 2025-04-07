Министр финансов США рассказал о планах Дональда Трампа по соглашению о редкоземельных металлах с Украиной

Скотт Бессент (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых было частью плана президента Дональда Трампа, которую он хотел использовать для привлечения РФ к мирным переговорам. Об этом в интервью пропагандисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Это была часть мирного плана. Я думаю, важно смотреть на это как на часть мирного плана президента Трампа", – сказал он.

По словам Бессента, подписание соглашения о редкоземельных металлах сделает из Украины и США экономических партнеров, а также станет символом для российского руководства, что Соединенные Штаты не отказываются от поддержки Украины.

После заключения соглашения, продолжил министр финансов США, Трамп должен был обратиться в Кремль, продемонстрировав, что Вашингтон поддерживает Украину, но в экономическом плане.

"Предполагалось, что тогда россияне будут заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров <...> Это не был хищнический контракт в китайском стиле, когда вы отдаете шахты или порт в обмен на кредит, который все равно не сможете вернуть. Это могло бы быть настоящим экономическим партнерством", – сказал Бессент.