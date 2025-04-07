Трамп думал использовать соглашение о недрах с Украиной для давления на РФ – Бессент
Соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых было частью плана президента Дональда Трампа, которую он хотел использовать для привлечения РФ к мирным переговорам. Об этом в интервью пропагандисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Это была часть мирного плана. Я думаю, важно смотреть на это как на часть мирного плана президента Трампа", – сказал он.
По словам Бессента, подписание соглашения о редкоземельных металлах сделает из Украины и США экономических партнеров, а также станет символом для российского руководства, что Соединенные Штаты не отказываются от поддержки Украины.
После заключения соглашения, продолжил министр финансов США, Трамп должен был обратиться в Кремль, продемонстрировав, что Вашингтон поддерживает Украину, но в экономическом плане.
"Предполагалось, что тогда россияне будут заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров <...> Это не был хищнический контракт в китайском стиле, когда вы отдаете шахты или порт в обмен на кредит, который все равно не сможете вернуть. Это могло бы быть настоящим экономическим партнерством", – сказал Бессент.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- Украина готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.
- 21 марта в МИДе объяснили, почему Украина и США не подписали соглашение о недрах в Джидде.
- 31 марта Трамп пообещал Зеленскому "большие проблемы" в случае, если он откажется от соглашения об ископаемых.