Трамп думав, що угода про надра з Україною змусить РФ сісти за стіл переговорів – Бессент
Угода між США та Україною про корисні копалини була частиною плану президента Дональда Трампа, яку він хотів використати для залучення РФ до мирних переговорів. Про це в інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Це була частина мирного плану. Я думаю, важливо дивитися на це як на частину мирного плану президента Трампа", – сказав він.
За словами Бессента, підписання угоди про рідкісноземельні метали зробить з України та США економічних партнерів, а також стане символом для російського керівництва, що Сполучені Штати не відмовляються від підтримки України.
Після укладання угоди, продовжив міністр фінансів США, Трамп мав звернутися до Кремля, продемонструвавши, що Вашингтон підтримує Україну, але в економічному плані.
"Передбачалося, що тоді росіяни будуть зацікавлені у тому, щоб сісти за стіл переговорів <...> Це не був хижацький контракт у китайському стилі, коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який усе одно не зможете повернути. Це могло б бути справжнє економічне партнерство", – сказав Бессент.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. Через три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, тому що у ньому не було гарантій безпеки для України.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання на переговорах у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.
- 21 березня у МЗС пояснили, чому Україна та США не підписали угоду про надра у Джидді.
- 31 березня Трамп пообіцяв Зеленському "великі проблеми" у разі, якщо він відмовиться від угоди про копалини.