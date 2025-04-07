Трамп думав, що угода про надра з Україною змусить РФ сісти за стіл переговорів – Бессент

Скотт Бессент (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Угода між США та Україною про корисні копалини була частиною плану президента Дональда Трампа, яку він хотів використати для залучення РФ до мирних переговорів. Про це в інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Це була частина мирного плану. Я думаю, важливо дивитися на це як на частину мирного плану президента Трампа", – сказав він.

За словами Бессента, підписання угоди про рідкісноземельні метали зробить з України та США економічних партнерів, а також стане символом для російського керівництва, що Сполучені Штати не відмовляються від підтримки України.

Після укладання угоди, продовжив міністр фінансів США, Трамп мав звернутися до Кремля, продемонструвавши, що Вашингтон підтримує Україну, але в економічному плані.

"Передбачалося, що тоді росіяни будуть зацікавлені у тому, щоб сісти за стіл переговорів <...> Це не був хижацький контракт у китайському стилі, коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який усе одно не зможете повернути. Це могло б бути справжнє економічне партнерство", – сказав Бессент.