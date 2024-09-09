Трамп говорит, что его любят женщины. Опросы американок доказывают обратное

Согласно опросам, в 2020 году женщины предпочитали Байден, сейчас – Харрис

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что он нравится американкам. Опросы общественного мнения доказывают обратное, на что обратили внимание журналисты The Washington Post.

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"Кто-то сказал, что женщины не любят Дональда Трампа. Это неправда. Я думаю, что они любят меня, а я люблю их", – сказал кандидат-республиканец на предвыборном мероприятии в Пенсильвании.

По результатам экзитполов на президентских выборах 2020 года действующий президент США Джо Байден опередил Трампа среди женщин на 15%.

Опросы также показывают, что в этом году женщины больше предпочитают кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Согласно опросу ABC News/Ipsos, обнародованному 1 сентября, Харрис опережает Трампа на 13% среди женщин. Месяц назад, перед съездом Демократической партии, этот же опрос показывал ее преимущество в 6%.

9 августа 2024 канал ABC News сообщил, что Трамп и Харрис согласились встретиться на дебатах 10 сентября.

13 августа в интервью американскому бизнесмену Илону Маску Трамп раскритиковал Харрис, назвав ее "такой же некомпетентной, как и Байден".

5 сентября канал ABC сообщил, что утвердил правила дебатов между кандидатами в президенты США.

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