Трамп каже, що його люблять жінки. Опитування американок доводять зворотне
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп стверджує, що він подобається американкам. Опитування громадської думки доводять зворотне, на що звернули увагу журналісти The Washington Post.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Хтось сказав, що жінки не люблять Дональда Трампа. Це не правда. Я думаю, що вони люблять мене, а я люблю їх", – сказав кандидат-республіканець на передвиборчому заході у Пенсильванії.
За результатами екзитполів, на президентських виборах 2020 року чинний президент США Джо Байден випередив Трампа серед жінок на 15%.
Опитування також показують, що цього року жінки більше надають перевагу кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс.
Згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, оприлюдненим 1 вересня, Гарріс випереджає Трампа на 13% серед жінок. Місяць тому, перед з'їздом Демократичної партії, це ж опитування показувало її перевагу в 6%.
- 9 серпня 2024 року канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодилися зустрітись на дебатах 10 вересня.
- 13 серпня в інтерв'ю американському бізнесмену Ілону Маску Трамп розкритикував Гарріс, назвавши її "такою самою некомпетентною, як і Байден".
- 5 вересня канал ABC повідомив, що затвердив правила дебатів між кандидатами у президенти США.
Читайте також: Трамп: Путін підтримує Гарріс, тому що з Росією ніхто не був жорсткішим за мене