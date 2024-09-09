Трамп каже, що його люблять жінки. Опитування американок доводять зворотне

Згідно з опитуваннями, у 2020 році жінки надавали перевагу Байдену, зараз – Гарріс

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп стверджує, що він подобається американкам. Опитування громадської думки доводять зворотне, на що звернули увагу журналісти The Washington Post.

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"Хтось сказав, що жінки не люблять Дональда Трампа. Це не правда. Я думаю, що вони люблять мене, а я люблю їх", – сказав кандидат-республіканець на передвиборчому заході у Пенсильванії.

За результатами екзитполів, на президентських виборах 2020 року чинний президент США Джо Байден випередив Трампа серед жінок на 15%.

Опитування також показують, що цього року жінки більше надають перевагу кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс.

Згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, оприлюдненим 1 вересня, Гарріс випереджає Трампа на 13% серед жінок. Місяць тому, перед з'їздом Демократичної партії, це ж опитування показувало її перевагу в 6%.

9 серпня 2024 року канал ABC News повідомив, що Трамп і Гарріс погодилися зустрітись на дебатах 10 вересня.

13 серпня в інтерв'ю американському бізнесмену Ілону Маску Трамп розкритикував Гарріс, назвавши її "такою самою некомпетентною, як і Байден".

5 вересня канал ABC повідомив, що затвердив правила дебатів між кандидатами у президенти США.

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