Трамп хочет договориться с Путиным и поставить Зеленского перед фактом – аналитик Дикинсон

По словам аналитика Питера Дикинсона, Трамп хочет напрямую договориться с Путиным (Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV)

Президент США Дональд Трамп планирует единолично заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны РФ против Украины, а затем представить его президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот согласился. Таково мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

Он считает, что это будет соглашение, которое Киев может принять или нет, при этом не будет активно участвовать в переговорах.

Дикинсон говорит, что Трамп также не хочет видеть Европу причастной к заключению соглашения. Ему важна прямая договоренность между ними.

Президент США 12 февраля провел телефонный разговор с российским диктатором по поводу начала мирного урегулирования российской агрессии против Украины, после чего позвонил украинскому лидеру, чтобы рассказать, о чем они договорились. Этот звонок нарушил трехлетнюю дипломатическую изоляцию Путина от Запада.