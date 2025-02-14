Трамп хочет договориться с Путиным и поставить Зеленского перед фактом – аналитик Дикинсон
Президент США Дональд Трамп планирует единолично заключить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны РФ против Украины, а затем представить его президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот согласился. Таково мнение в комментарии к статье LIGA.net высказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
Он считает, что это будет соглашение, которое Киев может принять или нет, при этом не будет активно участвовать в переговорах.
Дикинсон говорит, что Трамп также не хочет видеть Европу причастной к заключению соглашения. Ему важна прямая договоренность между ними.
Президент США 12 февраля провел телефонный разговор с российским диктатором по поводу начала мирного урегулирования российской агрессии против Украины, после чего позвонил украинскому лидеру, чтобы рассказать, о чем они договорились. Этот звонок нарушил трехлетнюю дипломатическую изоляцию Путина от Запада.
- Трамп во время телефонного разговора с Зеленским 12 февраля дал личный номер и разрешил звонить напрямую, пишет Axios.
- Келлог заявил, что Украина вряд ли сможет вернуться к границам 2014 года. Поэтому если в будущем мирном соглашении будет упомянуто о территориальных потерях Украины, это не будет означать, что эти потери будут официально признаны.
- Трамп заявил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля могут состояться встречи представителей Украины и России. Но Украина это отрицает.