Трамп хоче домовитися з Путіним і поставити Зеленського вже перед фактом – аналітик Дікінсон
Президент США Дональд Трамп планує одноосібно укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни РФ проти України, а потім її представити президенту Володимиру Зеленському, щоб той погодився. Таку думку в коментарі до статті LIGA.net висловив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.
Він вважає, що це буде угода, яку Київ може прийняти чи ні, але не братиме активної участі у переговорах.
Дікінсон каже, що Трамп також не хоче бачити Європу дотичною до укладання угоди. Йому йдеться про пряму домовленість між ними.
Президент США 12 лютого провів телефонну розмову з російським диктатором щодо початку мирного врегулювання російської агресії проти України, після чого подзвонив українському лідеру, щоб розповісти, про що вони домовилися. Цей дзвінок порушив трирічну дипломатичну ізоляцію Путіна від Заходу.
- Трамп під час телефонної розмови з Зеленським 12 лютого дав особистий номер та дозволив дзвонити напряму, пише Axios.
- Келлог заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.
- Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі представників України та Росії. Але Україна це заперечує.