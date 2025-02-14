Трамп хоче домовитися з Путіним і поставити Зеленського вже перед фактом – аналітик Дікінсон
За словами аналітика Пітера Дікінсона, Трамп хоче напряму домовитися з Путіним (Фото: EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV)

Президент США Дональд Трамп планує одноосібно укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни РФ проти України, а потім її представити президенту Володимиру Зеленському, щоб той погодився. Таку думку в коментарі до статті LIGA.net висловив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Він вважає, що це буде угода, яку Київ може прийняти чи ні, але не братиме активної участі у переговорах.

Дікінсон каже, що Трамп також не хоче бачити Європу дотичною до укладання угоди. Йому йдеться про пряму домовленість між ними.

Президент США 12 лютого провів телефонну розмову з російським диктатором щодо початку мирного врегулювання російської агресії проти України, після чого подзвонив українському лідеру, щоб розповісти, про що вони домовилися. Цей дзвінок порушив трирічну дипломатичну ізоляцію Путіна від Заходу.

  • Трамп під час телефонної розмови з Зеленським 12 лютого дав особистий номер та дозволив дзвонити напряму, пише Axios.
  • Келлог заявив, що Україна навряд чи зможе повернутися до кордонів 2014 року. Тому, якщо в майбутній мирній угоді буде згадано про територіальні втрати України, це не означатиме, що ці втрати будуть офіційно визнані.
  • Трамп заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можуть відбутися зустрічі представників України та Росії. Але Україна це заперечує.
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