Трамп может вернуться, 2024 год будет решающим в войне — топ-депутат парламента Британии
Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что 2024 год будет решающим в войне России против Украины, в частности, из-за выборов в США. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
"Но я считаю, что Украина делает достаточно, чтобы продолжать завоевывать поддержку в западных политических коридорах. И на саммите НАТО в Вильнюсе были взяты огромные обязательства. Однако я считаю, что будущий год будет решающим. Мы приближаемся к президентским выборам в США – это может иметь политическое значение. Дональд Трамп может вернуться. Кто знает, куда это пойдет?", — подчеркнул парламентарий.
Политик заявил, что важно продолжать снабжать Украину артиллерийскими снарядами, оружием большой дальности, ракетами Storm Shadow, системами HIMARS, инженерной поддержкой, а также передать ей истребители F-16.
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
- Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
- В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.
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