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Трамп может вернуться, 2024 год будет решающим в войне — топ-депутат парламента Британии

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 08:28
Трамп может вернуться, 2024 год будет решающим в войне — топ-депутат парламента Британии - Фото
Тобиас Эллвуд (Фото: EPA)

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что 2024 год будет решающим в войне России против Украины, в частности, из-за выборов в США. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, никто не говорит о том, что Украину начнут склонять к переговорам с Россией, если нынешнее наступление Сил обороны не достигнет существенного результата.
Он отметил, что такую позицию поддерживает Китай и "некоторые российские друзья".
Эллвуд заявил, что сезон боевых действий ограничен, так как зимой труднее воевать из-за состояния почвы. 

"Но я считаю, что Украина делает достаточно, чтобы продолжать завоевывать поддержку в западных политических коридорах. И на саммите НАТО в Вильнюсе были взяты огромные обязательства. Однако я считаю, что будущий год будет решающим. Мы приближаемся к президентским выборам в США – это может иметь политическое значение. Дональд Трамп может вернуться. Кто знает, куда это пойдет?", — подчеркнул парламентарий.

Политик заявил, что важно продолжать снабжать Украину артиллерийскими снарядами, оружием большой дальности, ракетами Storm Shadow, системами HIMARS, инженерной поддержкой, а также передать ей истребители F-16.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Смотрите также: Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: видео

Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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