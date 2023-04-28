Трамп начал цитировать Ленина, когда озвучивал конспирологию и кривлял Байдена — видео

Бывший президент США Дональд Трамп начал цитировать коммунистического диктатора Владимира Ленина на одном из предвыборных мероприятий, а также кривлять действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время выступления Трамп принялся снова озвучивать теорию заговора о том, что выборы президента США в 2020 году, на которых он проиграл Байдену, были "сфальсифицированы".

Политик сказал фразу, которую иногда приписывают Ленину: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Иногда данное изречение приписывают другому советскому тирану Иосифу Сталину.

Trump quotes Vladimir Lenin, a Communist tyrant, while continuing to deny outcome of 2020 election pic.twitter.com/kV5fDh5NVl — Based Barry (@BasedBarryFan) April 27, 2023

Также Трамп начал пародировать и кривлять Байдена, ссылаясь на одно из выступлений 46-го президента США, когда тот спрашивал у публики, где найти выход из зала.

Читайте также: "Очень умный, блестящий, лучший". Трамп начал хвалить Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.