Трамп начал цитировать Ленина, когда озвучивал конспирологию и кривлял Байдена — видео

Бывший президент США Дональд Трамп начал цитировать коммунистического диктатора Владимира Ленина на одном из предвыборных мероприятий, а также кривлять действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Во время выступления Трамп принялся снова озвучивать теорию заговора о том, что выборы президента США в 2020 году, на которых он проиграл Байдену, были "сфальсифицированы".

Политик сказал фразу, которую иногда приписывают Ленину: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Иногда данное изречение приписывают другому советскому тирану Иосифу Сталину.

Trump quotes Vladimir Lenin, a Communist tyrant, while continuing to deny outcome of 2020 election pic.twitter.com/kV5fDh5NVl