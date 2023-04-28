Трамп начал цитировать Ленина, когда озвучивал конспирологию и кривлял Байдена — видео
28.04.2023, 09:46
Дональд Трамп (Фото: EPA)
Бывший президент США Дональд Трамп начал цитировать коммунистического диктатора Владимира Ленина на одном из предвыборных мероприятий, а также кривлять действующего главу Белого дома Джо Байдена.
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Во время выступления Трамп принялся снова озвучивать теорию заговора о том, что выборы президента США в 2020 году, на которых он проиграл Байдену, были "сфальсифицированы".
Политик сказал фразу, которую иногда приписывают Ленину: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Иногда данное изречение приписывают другому советскому тирану Иосифу Сталину.
Trump quotes Vladimir Lenin, a Communist tyrant, while continuing to deny outcome of 2020 election pic.twitter.com/kV5fDh5NVl— Based Barry (@BasedBarryFan) April 27, 2023
Также Трамп начал пародировать и кривлять Байдена, ссылаясь на одно из выступлений 46-го президента США, когда тот спрашивал у публики, где найти выход из зала.
- Основной конкурент Трампа в Республиканской партии Рон Десантис заявлял, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- В конце апреля 2022 года Трамп заявил, что в ответ на угрозы Путина ядерной войной "надо сказать, что мы сильнее". В мае он призвал Конгресс уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине.
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