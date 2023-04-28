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Трамп начал цитировать Ленина, когда озвучивал конспирологию и кривлял Байдена — видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 09:46
Трамп начал цитировать Ленина, когда озвучивал конспирологию и кривлял Байдена — видео - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп начал цитировать коммунистического диктатора Владимира Ленина на одном из предвыборных мероприятий, а также кривлять действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Во время выступления Трамп принялся снова озвучивать теорию заговора о том, что выборы президента США в 2020 году, на которых он проиграл Байдену, были "сфальсифицированы".
Политик сказал фразу, которую иногда приписывают Ленину: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Иногда данное изречение приписывают другому советскому тирану Иосифу Сталину. 

Также Трамп начал пародировать и кривлять Байдена, ссылаясь на одно из выступлений 46-го президента США, когда тот спрашивал у публики, где найти выход из зала.

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Дмитро Гриниченко
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