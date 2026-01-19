Трамп: НАТО 20 лет говорит Дании избавиться от угрозы РФ в Гренландии. Но она не смогла

Президент США в очередной раз упрекнул Данию в неспособности противостоять российской угрозе в Гренландии. Говорит, теперь это сделают Штаты

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты избавятся от российской угрозы в Гренландии, обвинив Данию в том, что она не смогла этого сделать. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"НАТО уже 20 лет говорит Дании, что "она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" – написал он.

Трамп неоднократно заявлял о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая.

"Если вы посмотрите на территорию сразу за пределами Гренландии, то увидите российские и китайские эсминцы и российские подводные лодки повсюду. Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию", – сказал он 10 января.

Тогда в МИД Китая заявили в ответ, что США не должны использовать другие страны как предлог для "преследования собственных интересов" и что деятельность КНР в Арктике якобы направлена исключительно на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

12 января Трамп раскритиковал оборону Гренландии, заявив, что защита острова – это "всего лишь две собачьи упряжки".

14 января министр обороны Дании заявил, что страна продолжит укреплять военное присутствие в Гренландии, а также уделит больше внимания проведению учений в рамках НАТО.

После переговоров в США главы МИД Дании и Гренландии сказали о "фундаментальных разногласиях" с Трампом.

Некоторые европейские страны отправили в Гренландию своих военных в рамках учений.