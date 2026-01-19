Трамп: НАТО 20 років каже Данії позбутися загрози РФ в Гренландії. Але вона не змогла

Президент США вчергове дорікнув Данії щодо неспроможності протистояти російській загрозі у Гренландії. Каже, тепер це зроблять Штати

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати позбудуться російської загрози у Гренландії, звинувативши Данію в тому, що вона не змогла цього зробити. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"НАТО вже 20 років каже Данії, що "вона має позбутися російської загрози в Гренландії". На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити. Тепер настав час, і це буде зроблено!!!" – написав він.

Трамп неодноразово заявляв про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю.

"Якщо ви подивитеся на територію одразу за межами Гренландії, то побачите російські та китайські есмінці й російські підводні човни всюди. Ми не дозволимо Росії або Китаю окупувати Гренландію", – сказав він 10 січня.

Тоді у МЗС Китаю заявили у відповідь, що США не повинні використовувати інші країни як привід для "переслідування власних інтересів" і що діяльність КНР в Арктиці нібито спрямована виключно на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні.

12 січня Трамп розкритикував оборону Гренландії, заявивши, що захист острова – це "всього лише дві собачі упряжки".

14 січня міністр оборони Данії заявив, що країна і далі зміцнюватиме військову присутність у Гренландії, а також приділить більше уваги проведенню навчань у рамках НАТО.

Після переговорів у США глави МЗС Данії та Гренландії сказали про "фундаментальні розбіжності" з Трампом.

Деякі європейські країни спрямували до Гренландії своїх військових у рамках навчань.