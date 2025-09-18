Трамп не согласен с Британией в вопросе признания Палестины

Стармер и Трамп согласились, что ситуация в Газе "невыносима" и необходим мир в регионе

Дональд Трамп и Кир Стармер (Фото: EPA/NEIL HALL)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в вопросе признания Палестины как государства. Об этом он заявил на пресс-конференции после двусторонней встречи.

Трамп назвал 7 октября 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль, "одним из худших и самых жестоких дней в мировой истории". Он потребовал освобождения всех заложников и отметил, что был "шокирован" обращением с ними в плену ХАМАС.

"Я хочу, чтобы заложников освободили сейчас же. Прямо сейчас. Не одного, двух, завтра мы дадим вам еще троих. Мы должны помнить 7 октября. Я думаю, что все будет хорошо, но это был тяжелый период", – сказал он.

Когда его спросили о признании палестинского государства, президент США сказал, что у него есть некоторые разногласия со Стармером в этом вопросе.

"У меня разногласия с премьер-министром по этому поводу. На самом деле, одно из немногих наших разногласий", – сказал Трамп.

В то же время британский премьер заявил, что вместе с президентом США работает над "планом мира в регионе" и признание Палестины следует рассматривать в этом контексте.

"Мы полностью согласны с необходимостью мира и "дорожной карты", поскольку ситуация в Газе невыносима... Я обсудил это с президентом, как и ожидалось, между двумя лидерами, которые уважают и любят друг друга и хотят найти лучшее решение наилучшим возможным способом", – сказал Стармер.