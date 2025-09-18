Трамп не згоден із Британією в питанні визнання Палестини

Стармер і Трамп погодилися, що ситуація в Газі "нестерпна" і необхідний мир у регіоні

Дональд Трамп і Кір Стармер (Фото: EPA/NEIL HALL)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не згоден із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у питанні визнання Палестини як держави. Про це він заявив на пресконференції після двосторонньої зустрічі.

Трамп назвав 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль, "одним із найгірших і найжорстокіших днів у світовій історії". Він зажадав звільнення всіх заручників і зазначив, що був "шокований" поводженням із ними в полоні ХАМАС.

"Я хочу, щоб заручників звільнили зараз же. Прямо зараз. Не одного, двох, завтра ми дамо вам ще трьох. Ми повинні пам'ятати 7 жовтня. Я думаю, що все буде добре, але це був важкий період", – сказав він.

Коли його запитали про визнання палестинської держави, президент США сказав, що в нього є деякі розбіжності зі Стармером у цьому питанні.

"У мене розбіжності з прем'єр-міністром із цього приводу. Насправді одна з небагатьох наших розбіжностей", – сказав Трамп.

Водночас британський прем'єр заявив, що разом із президентом США працює над "планом миру в регіоні" і визнання Палестини слід розглядати в цьому контексті.

"Ми повністю згодні з необхідністю миру і "дорожньої карти", оскільки ситуація в Газі нестерпна... Я обговорив це з президентом, як і очікувалося, між двома лідерами, які поважають і люблять один одного і хочуть знайти найкраще рішення найкращим можливим способом", – сказав Стармер.