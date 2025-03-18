Трамп обещает рассекретить документы по убийству Джона Кеннеди 18 марта

По словам президента, секретный документ по убийству Джона Кеннеди имеет 80 000 страниц и будет опубликован неизмененным

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Американский лидер Дональд Трамп объявил во время общения с журналистами, что 18 марта обнародует файлы, связанные с убийством 35 президента США Джона Кеннеди. Он обещал сделать это во время предвыборной кампании.

"Мы раскроем все файлы о Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями, и я дал указания моим ответственным людям, многим разным людям, собранным Тулси Хаббард, это будет обнародовано завтра (18 марта. – Ред.)", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, в каком виде будут представлены документы, президент заявил: "Мы ничего не будем менять. Там очень много страниц. Приблизительно 80 000 страниц. Вам решать, что с этим делать".

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Его смертельно ранили из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском лимузине по Элм-стрит.