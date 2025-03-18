Трамп обіцяє розсекретити документи щодо вбивства Джона Кеннеді 18 березня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Американський лідер Дональд Трамп оголосив під час спілкування з журналістами, що 18 березня оприлюднить файли, пов'язані з вбивством 35-го президента США Джона Кеннеді. Він обіцяв зробити це під час передвиборчої кампанії.

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"Ми розкриємо всі файли про Кеннеді. Люди чекали на це десятиліттями, і я дав вказівки моїм відповідальним людям, багатьом різним людям, зібраним Тулсі Габбард, це буде оприлюднено завтра (18 березня. – Ред.)", – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, у якому вигляді будуть представлені документи, президент заявив: "Ми нічого не змінюватимемо. Там дуже багато сторінок. Приблизно, 80 000 сторінок. Вам вирішувати, що з цим робити".

Джона Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року в Далласі (штат Техас). Його смертельно поранили з гвинтівки, коли він разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у президентському лімузині по Елм-стріт.