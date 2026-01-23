Трамп отозвал приглашение премьера Канады присоединиться к Совету мира

Марк Карни и Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп отменил приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к его Совету мира – организации, которую он основал для надзора за мирным соглашением между Израилем и ХАМАС в Газе, но которую теперь пытается расширить до института, который будет конкурировать с Организацией Объединенных Наций. Об этом сообщила газета The New York Times.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карни призвал лидеров объединиться, чтобы противостоять доктрине Трампа "Америка превыше всего" и его усилиям по разрушению международного порядка после Второй мировой войны.

В четверг, за несколько часов до объявления Трампа, Карни пошел дальше, осудив "авторитаризм и исключения" в речи, которая, казалось, касалась американского президента.

После этого он отозвал приглашение Карни, не объясняя причины. Трамп, часто нападающий на лидеров, которые публично ему не поддаются, вероятно, отреагировал на откровенные замечания Карни. В подобном эпизоде месяцами ранее президент США пытался наказать Канаду дополнительными тарифами из-за канадской телевизионной рекламы, в которой цитировался 40-й президент Штатов Рональд Рейган, осуждавший тарифы.

"Пусть это письмо послужит сигналом о том, что Совет мира отзывает свое приглашение к участию Канады в самом престижном Совете лидеров, когда-либо созданном", – написал Трамп в социальных сетях.

На прошлой неделе канадский премьер получил приглашение в Совет мира, и в его команде заявили, что он планирует его принять. Но он быстро дистанцировался от предложения после того, как стало известно, что Трамп будет взимать с членов более $1 млрд в обмен на постоянное место в организации, а другие западные лидеры, такие как президент Франции Эмманюэль Макрон, отказались присоединиться.

Отмена приглашения также стала последним признаком того, что Совет мира будет чем угодно, только не типичной международной организацией, где допускаются или даже поощряются разногласия и открытый диалог между членами. Устав организации наделяет Трампа чрезмерной властью, включая право вето на решения, утверждение повестки дня, приглашение и отстранение членов, полный роспуск Совета и назначение преемника.