Зеленский заявил, что Украина будет в Совете мира тогда, когда закончится война
Украина будет в Совете мира, созданном президентом США Дональдом Трампом, только после окончания войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с медиа в Давосе.
Он повторил, что Украина получила приглашение присоединиться к инициативе американского президента.
"Буду с вами честен: когда мы говорили о плане из 20 пунктов, в частности о гарантиях безопасности и о том, как контролировать один из первых и важнейших шагов – прекращение огня, американская сторона предложила, что им нужны партнеры, которые вместе с США будут осуществлять мониторинг", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что это может быть что-то вроде Совета мира. Предполагалось, что в нем будут две стороны войны – Украина и Россия, которые находятся на линии соприкосновения и должны осуществлять мониторинг – в частности с помощью дронов и современных технологий. Также речь шла об участии США и отдельных европейских стран.
По словам Зеленского, для него стала новостью информация об именно этом совете. Он не знал, как он будет выглядеть и что подписание состоится именно в Давосе.
"Но я сказал, что для нас понятно: мы будем в этом совете тогда, когда война закончится. Сейчас с россиянами мы враги. Беларусь – союзник России, и мы не можем быть с ними в одном формате. Это уже заложено в плане из 20 пунктов. Поэтому, по моему мнению, этот механизм может работать как мониторинговая миссия только после завершения войны, а не во время нее", – уточнил глава государства.
Он отметил, что не говорит о привлечении Украины к другим конфликтам, в частности в Газе.
"Мы говорим именно о партнерах, которые могут контролировать прекращение огня и гарантии безопасности. Вопрос в том, какую роль в этом могут сыграть все стороны", – резюмировал президент.
- 18 января 2026 года сообщалось, что администрация Трампа хочет по меньшей мере $1 млрд от стран, которые стремятся получить постоянное место в его Совете мира.
- 19 января стало известно, что Макрон не планирует принимать приглашение Трампа присоединиться к так называемому Совету мира. В целом приглашения получили лидеры пяти десятков государств, в частности Украина.
- 22 января в Давосе состоялась церемония создание Совета мира.
