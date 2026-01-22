Зеленський заявив, що Україна буде в Раді миру тоді, коли закінчиться війна

Український президент не знав, як виглядами Рада миру та що підписання відбудеться саме в Давосі

Володимир Зеленський (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Україна буде у Раді миру, створеній президентом США Дональдом Трампом, лише після закінчення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа в Давосі.

Він повторив, що Україна отримала запрошення долучитися до ініціативи американського президента.

"Буду з вами чесний: коли ми говорили про план із 20 пунктів, зокрема про гарантії безпеки та про те, як контролювати один із перших і найважливіших кроків – припинення вогню, американська сторона запропонувала, що їм потрібні партнери, які разом зі США здійснюватимуть моніторинг", – сказав Зеленський.

Президент додав, що це може бути щось на кшталт Ради миру. Передбачалося, що в ній будуть дві сторони війни – Україна і Росія, які перебувають на лінії зіткнення і мають здійснювати моніторинг – зокрема за допомогою дронів і сучасних технологій. Також ішлося про участь США та окремих європейських країн.

За словами Зеленського, для нього стала новиною інформація про саме цю раду. Він не знав, як вона виглядатиме і що підписання відбудеться саме в Давосі.

"Але я сказав, що для нас зрозуміло: ми будемо в цій раді тоді, коли війна закінчиться. Зараз із росіянами ми вороги. Білорусь – союзник Росії, і ми не можемо бути з ними в одному форматі. Це вже закладено в плані з 20 пунктів. Тому, на мою думку, цей механізм може працювати як моніторингова місія тільки після завершення війни, а не під час неї", – уточнив глава держави.

Він зазначив, що не говорить про залучення України до інших конфліктів, зокрема у Газі.

"Ми говоримо саме про партнерів, які можуть контролювати припинення вогню та гарантії безпеки. Питання в тому, яку роль у цьому можуть відіграти всі сторони", – резюмував президент.