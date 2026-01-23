Трамп відкликав запрошення прем’єра Канади доєднатися до Ради миру

Марк Карні та Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент США Дональд Трамп скасував запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні приєднатися до його Ради миру – організації, яку він заснував для нагляду за мирною угодою між Ізраїлем і ХАМАС у Газі, але яку тепер намагається розширити до інституції, що конкуруватиме з Організацією Об'єднаних Націй. Про це повідомила газета The New York Times.

У своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Карні закликав лідерів об'єднатися, щоб протистояти доктрині Трампа "Америка понад усе" та його зусиллям щодо руйнування міжнародного порядку після Другої світової війни.

У четвер, за кілька годин до оголошення Трампа, Карні пішов далі, засудивши "авторитаризм та виключення" у промові, яка, здавалося, стосувалася американського президента.

Після цього він відкликав запрошення Карні, не пояснюючи причини. Трамп, який часто нападає на лідерів, які публічно йому не піддаються, ймовірно, відреагував на відверті зауваження Карні. У подібному епізоді місяцями раніше президент США намагався покарати Канаду додатковими тарифами через канадську телевізійну рекламу, в якій цитувався 40-й президент Штатів Рональд Рейган, який засуджував тарифи.

"Нехай цей лист послужить сигналом про те, що Рада миру відкликає своє запрошення до участі Канади в найпрестижнішій Раді лідерів, коли-небудь створеній", – написав Трамп у соціальних мережах.

Минулого тижня канадський прем’єр отримав запрошення до Ради миру, і в його команді заявили, що він планує його прийняти. Але він швидко дистанціювався від пропозиції після того, як стало відомо, що Трамп стягуватиме з членів понад $1 млрд в обмін на постійне місце в організації, а інші західні лідери, такі як президент Франції Емманюель Макрон, відмовилися приєднатися.

Скасування запрошення також стало останньою ознакою того, що Рада миру буде чим завгодно, тільки не типовою міжнародною організацією, де допускаються або навіть заохочуються розбіжності та відкритий діалог між членами. Статут організації наділяє Трампа надмірною владою, включно з правом вето на рішення, затвердженням порядку денного, запрошенням та усуненням членів, повним розпуском Ради та призначенням наступника.