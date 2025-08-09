Трамп пригласил нового президента Польши в Белый дом

Встреча запланирована на начало сентября, сказали в аппарате Навроцкого

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Президент США Дональд Трамп пригласил новоназначенного президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом. Об этом сообщил глава аппарата президента Польши Павел Шефернакер.

Приглашение было указано в официальном поздравительном письме, которое Трамп направил Навроцкому в день инаугурации 6 августа.

Официальная рабочая встреча запланирована на 3 сентября 2025 года.

"Очередное предвыборное объявление реализуется в соответствии с планом", – сказал Шефернакер.

Как сообщает RMF 24, Навроцкий также примет участие в сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 24 сентября.