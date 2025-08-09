Трамп пригласил нового президента Польши в Белый дом
Президент США Дональд Трамп пригласил новоназначенного президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом. Об этом сообщил глава аппарата президента Польши Павел Шефернакер.
Приглашение было указано в официальном поздравительном письме, которое Трамп направил Навроцкому в день инаугурации 6 августа.
Официальная рабочая встреча запланирована на 3 сентября 2025 года.
"Очередное предвыборное объявление реализуется в соответствии с планом", – сказал Шефернакер.
Как сообщает RMF 24, Навроцкий также примет участие в сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 24 сентября.
- Трамп и Навроцкий уже встречались в Белом доме накануне старта выборов президента в Польше. Президент США пожелал успеха польскому политику и заявил, что тот победит.
- Второй тур выборов в Польше состоялся 1 июня. 2 июня второй кандидат Тшасковский признал поражение и поздравил своего оппонента Навроцкого с победой.
- 6 августа Навроцкий принял присягу президента Польши и упомянул о войне в Украине. Накануне он заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
