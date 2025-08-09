Трамп запросив нового президента Польщі в Білий дім
Президент США Дональд Трамп запросив новопризначеного президента Польщі Кароля Навроцького у Білий дім. Про це повідомив глава апарату президента Польщі Павел Шефернакер.
Запрошення було зазначено в офіційному вітальному листі, який Трамп надіслав Навроцькому в день інавгурації 6 серпня.
Офіційна робоча зустріч запланована на 3 вересня 2025 року.
"Чергове передвиборче оголошення реалізується відповідно до плану", – сказав Шефернакер.
Як повідомляє RMF 24, Навроцький також візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка запланована на 24 вересня.
- Трамп і Навроцький уже зустрічалися в Білому домі напередодні старту виборів президента в Польщі. Президент США побажав успіху польському політику і заявив, що той переможе.
- Другий тур виборів у Польщі відбувся 1 червня. 2 червня другий кандидат Тшасковський визнав поразку і привітав свого опонента Навроцького з перемогою.
- 6 серпня Навроцький склав присягу президента Польщі і згадав про війну в Україні. Напередодні він заявив "з повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.
Коментарі (0)