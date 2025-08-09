Трамп запросив нового президента Польщі в Білий дім

Зустріч запланована на початок вересня, сказали в апараті Навроцького

Кароль Навроцький і Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Президент США Дональд Трамп запросив новопризначеного президента Польщі Кароля Навроцького у Білий дім. Про це повідомив глава апарату президента Польщі Павел Шефернакер.

Запрошення було зазначено в офіційному вітальному листі, який Трамп надіслав Навроцькому в день інавгурації 6 серпня.

Офіційна робоча зустріч запланована на 3 вересня 2025 року.

"Чергове передвиборче оголошення реалізується відповідно до плану", – сказав Шефернакер.

Як повідомляє RMF 24, Навроцький також візьме участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, яка запланована на 24 вересня.