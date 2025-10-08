Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса в тюрьму

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера за "неспособность защитить" сотрудников Федеральной иммиграционной службы (ICE). Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

"Мэр Чикаго должен быть в тюрьме за то, что не защитил сотрудников ICE! Губернатор Прицкер – тоже!" – написал Трамп.

На днях в Чикаго развернулась операция федеральных агентов, направленная на задержание нелегальных мигрантов, пишет The Guardian.

Издание сообщало, что Трамп санкционировал направление 300 солдат Национальной гвардии в Чикаго для "восстановления порядка" и борьбы с преступностью, связанной с нелегальной миграцией.

Силы из Техаса прибыли в Чикаго после того, как федеральный судья отказал в блокировании их развертывания в рамках иска Иллинойса и города против действий администрации Трампа.

Журналисты пишут, что власти штата и местные политики отмечают, что любые войска на улицах американского города допустимы только в случае восстания или чрезвычайной ситуации. Трамп и Белый дом взамен обвиняют руководство Чикаго в "содействии криминальным иммигрантам".