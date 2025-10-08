Трамп призвал посадить мэра Чикаго и губернатора Иллинойса в тюрьму
Президент США Дональд Трамп призвал посадить мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Прицкера за "неспособность защитить" сотрудников Федеральной иммиграционной службы (ICE). Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
"Мэр Чикаго должен быть в тюрьме за то, что не защитил сотрудников ICE! Губернатор Прицкер – тоже!" – написал Трамп.
На днях в Чикаго развернулась операция федеральных агентов, направленная на задержание нелегальных мигрантов, пишет The Guardian.
Издание сообщало, что Трамп санкционировал направление 300 солдат Национальной гвардии в Чикаго для "восстановления порядка" и борьбы с преступностью, связанной с нелегальной миграцией.
Силы из Техаса прибыли в Чикаго после того, как федеральный судья отказал в блокировании их развертывания в рамках иска Иллинойса и города против действий администрации Трампа.
Журналисты пишут, что власти штата и местные политики отмечают, что любые войска на улицах американского города допустимы только в случае восстания или чрезвычайной ситуации. Трамп и Белый дом взамен обвиняют руководство Чикаго в "содействии криминальным иммигрантам".
- 11 августа президент США пообещал выселить бездомных из Вашингтона и заявил, что может привлечь для этого Нацгвардию, передает Reuters.
- 21 августа президент США пообещал выйти патрулировать улицы в Вашингтоне вместе с полицией и Нацгвардией.
- 7 октября стало известно, что Федеральный судья запретил администрации Трампа развертывать сотни военнослужащих Национальной гвардии из других штатов в Орегоне.
Комментарии (0)