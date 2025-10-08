Трамп закликав ув’язнити мера Чикаго і губернатора Іллінойсу

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп закликав увʼязнити мера Чикаго Брендона Джонсона та губернатора штату Іллінойсу Джея Роберта Пріцкера за "нездатність захистити" співробітників Федеральної імміграційної служби (ICE). Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Мер Чикаго повинен бути у в’язниці за те, що не захистив співробітників ICE! Губернатор Пріцкер – також!" – написав Трамп.

Днями у Чикаго розгорнулася операція федеральних агентів, спрямована на затримання нелегальних мігрантів, пише The Guardian.

Видання повідомляло, що Трамп санкціонував направлення 300 солдатів Національної гвардії до Чикаго для "відновлення порядку" та боротьби зі злочинністю, пов’язаною з нелегальною міграцією.

Сили з Техасу прибули до Чикаго після того, як федеральний суддя відмовив у блокуванні їхнього розгортання у межах позову Іллінойсу та міста проти дій адміністрації Трампа.

Журналісти пишуть: влада штату та місцеві політики наголошують, що будь-які війська на вулицях американського міста допустимі лише у разі повстання або надзвичайної ситуації. Трамп та Білий дім натомість звинувачують керівництво Чикаго у "сприянні кримінальним іммігрантам".