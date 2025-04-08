Трамп все еще хочет контроля над Газой. Нетаньяху говорит, что ее жителей "многие примут"
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп обсудил с израильским премьером Беньямином Нетаньяху судьбу палестинцев из сектора Газа. Американский лидер вновь выразил желание получить контроль над регионом, передает CNN.

По мнению Трампа, "наличие такой миротворческой силы, как Соединенные Штаты, которая контролирует и владеет сектором Газа, было бы хорошим".

Он снова предложил переселить палестинцев, проживающих в Газе. По словам американского президента, есть "множество стран", которые могут приютить у себя жителей региона.

"Если вы возьмете этих людей, палестинцев, и переместите их в другие страны – а такие страны есть – то у вас появится настоящая зона свободы. Назовите это зоной свободы, свободной зоной, зоной, где людей не будут убивать каждый день", – сказал Трамп.

Нетаньяху поддержал президента США, отметив, что Израиль стремится "дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и поехать туда, куда они хотят". Он также подтвердил, что некоторые страны уже готовы принять их.

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