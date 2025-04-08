Трамп все еще хочет контроля над Газой. Нетаньяху говорит, что ее жителей "многие примут"

Президент США и премьер Израиля согласовали, что живущие в Газе палестинцев примут "множество стран"

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп обсудил с израильским премьером Беньямином Нетаньяху судьбу палестинцев из сектора Газа. Американский лидер вновь выразил желание получить контроль над регионом, передает CNN.

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По мнению Трампа, "наличие такой миротворческой силы, как Соединенные Штаты, которая контролирует и владеет сектором Газа, было бы хорошим".

Он снова предложил переселить палестинцев, проживающих в Газе. По словам американского президента, есть "множество стран", которые могут приютить у себя жителей региона.

"Если вы возьмете этих людей, палестинцев, и переместите их в другие страны – а такие страны есть – то у вас появится настоящая зона свободы. Назовите это зоной свободы, свободной зоной, зоной, где людей не будут убивать каждый день", – сказал Трамп.

Нетаньяху поддержал президента США, отметив, что Израиль стремится "дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и поехать туда, куда они хотят". Он также подтвердил, что некоторые страны уже готовы принять их.