Трамп все еще хочет контроля над Газой. Нетаньяху говорит, что ее жителей "многие примут"
Президент США Дональд Трамп обсудил с израильским премьером Беньямином Нетаньяху судьбу палестинцев из сектора Газа. Американский лидер вновь выразил желание получить контроль над регионом, передает CNN.
По мнению Трампа, "наличие такой миротворческой силы, как Соединенные Штаты, которая контролирует и владеет сектором Газа, было бы хорошим".
Он снова предложил переселить палестинцев, проживающих в Газе. По словам американского президента, есть "множество стран", которые могут приютить у себя жителей региона.
"Если вы возьмете этих людей, палестинцев, и переместите их в другие страны – а такие страны есть – то у вас появится настоящая зона свободы. Назовите это зоной свободы, свободной зоной, зоной, где людей не будут убивать каждый день", – сказал Трамп.
Нетаньяху поддержал президента США, отметив, что Израиль стремится "дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и поехать туда, куда они хотят". Он также подтвердил, что некоторые страны уже готовы принять их.
- 26 января 2025 года Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок". На следующий день Египет и Иордания сообщили, что не хотят убирать палестинцев из сектора. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
- 5 февраля Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать. После этого министр обороны Израиля дал задачу армии страны разработать план, который должен позволить жителям сектора Газа добровольно покинуть регион и отправиться в любую страну, которая будет готова их принять.
- 7 февраля президент США вновь заявил, что Израиль передаст Америке Газу после завершения боевых действий, а палестинцы будут переселены.
- В ООН план Трампа выселить палестинцев из Газы назвали незаконным.