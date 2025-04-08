Трамп все ще бажає контролю над Газою. Нетаньягу каже, що її мешканців "багато де приймуть"

Президент США та прем'єр Ізраїлю погодили, що палестинців, які мешкають у Газі, приймуть "безліч країн"

Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп обговорив з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу долю палестинців з сектору Гази. Американський лідер знову висловив бажання здобути контроль над регіоном, передає CNN.

На думку Трампа, "наявність такої миротворчої сили, як Сполучені Штати, яка контролює і володіє сектором Гази, була б хорошою".

Він знову запропонував переселити палестинців, які проживають у Газі. За словами американського президента, є "безліч країн", які можуть прихистити у себе мешканців регіону.

"Якщо ви візьмете цих людей, палестинців, і перемістите їх в інші країни – а такі країни є, – то у вас з'явиться справжня зона свободи. Назвіть це зоною свободи, вільною зоною, зоною, де людей не вбиватимуть щодня", – сказав Трамп.

Нетаньягу підтримав президента США, зазначивши, що Ізраїль прагне "дати можливість жителям Гази вільно зробити вибір і поїхати туди, куди вони хочуть". Він також підтвердив, що деякі країни вже готові їх прийняти.