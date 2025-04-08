Трамп все ще бажає контролю над Газою. Нетаньягу каже, що її мешканців "багато де приймуть"
Президент США Дональд Трамп обговорив з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньягу долю палестинців з сектору Гази. Американський лідер знову висловив бажання здобути контроль над регіоном, передає CNN.
На думку Трампа, "наявність такої миротворчої сили, як Сполучені Штати, яка контролює і володіє сектором Гази, була б хорошою".
Він знову запропонував переселити палестинців, які проживають у Газі. За словами американського президента, є "безліч країн", які можуть прихистити у себе мешканців регіону.
"Якщо ви візьмете цих людей, палестинців, і перемістите їх в інші країни – а такі країни є, – то у вас з'явиться справжня зона свободи. Назвіть це зоною свободи, вільною зоною, зоною, де людей не вбиватимуть щодня", – сказав Трамп.
Нетаньягу підтримав президента США, зазначивши, що Ізраїль прагне "дати можливість жителям Гази вільно зробити вибір і поїхати туди, куди вони хочуть". Він також підтвердив, що деякі країни вже готові їх прийняти.
- 26 січня 2025 року Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад". Наступного дня Єгипет та Йорданія повідомили, що не хочуть забирати палестинців із сектору. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.
- 5 лютого Трамп заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази й розвиватимуть його. Після цього міністр оборони Ізраїлю дав завдання армії країни розробити план, який має дозволити мешканцям сектору Гази добровільно покинути регіон та вирушити до будь-якої країни, яка буде готова їх прийняти.
- 7 лютого президент США знову заявив, що Ізраїль передасть Америці Газу після завершення бойових дій, а палестинці будуть переселені.
- В ООН план Трампа виселити палестинців із Гази назвали незаконним.