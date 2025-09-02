Трамп выступит с новым заявлением – Белый дом
Президент США Дональд Трамп 2 сентября выступит с новым заявлением. Об этом стало известно из его расписания, опубликованного пресс-службой Белого дома.
Выступление Трампа запланировано на 14:00 (ориентировочно 21:00 по киевскому времени). О чем именно будет говорить глава Штатов – пока не известно.
2 сентября истекает "дедлайн", который Трамп поставил российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения с Украиной.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что на этой неделе Соединенные Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты с введением санкций против России после того, как Путин усилил удары по Украине.
Глава Минфина США считает, что с президентом Трампом "все варианты [по санкциям] остаются на столе", и на этой неделе "мы очень внимательно их рассмотрим".
- 22 августа руководитель Штатов заявил, за две недели он может ввести экономические ограничения в отношении России или "ничего" не сделать.
- Уже 26 августа Трамп пообещал начать против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны против Украины.
- 28 августа Белый дом сообщил, что президент США "не доволен, но и не удивлен" массированной атакой России по Киеву, жертвами которой стали более двух десятков человек.
