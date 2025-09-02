Трамп выступит с новым заявлением – Белый дом

Выступление Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп 2 сентября выступит с новым заявлением. Об этом стало известно из его расписания, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Выступление Трампа запланировано на 14:00 (ориентировочно 21:00 по киевскому времени). О чем именно будет говорить глава Штатов – пока не известно.

2 сентября истекает "дедлайн", который Трамп поставил российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения с Украиной.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что на этой неделе Соединенные Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты с введением санкций против России после того, как Путин усилил удары по Украине.

Глава Минфина США считает, что с президентом Трампом "все варианты [по санкциям] остаются на столе", и на этой неделе "мы очень внимательно их рассмотрим".