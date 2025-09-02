Трамп виступить з новою заявою – Білий дім

Виступ Трампа заплановано на 21:00 за київським часом

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп 2 вересня виступить із новою заявою. Про це стало відомо з його розкладу, опублікованого пресслужбою Білого дому.

Виступ Трампа заплановано на 14:00 (орієнтовно 21:00 за київським часом). Про що саме говоритиме очільник Штатів – наразі не відомо.

2 вересня спливає "дедлайн", який Трамп встановив російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зауважив, що цього тижня Сполучені Штати "дуже уважно розглянуть" варіанти із запровадження санкцій проти Росії після того, як Путін посилив удари по Україні.

Глава Мінфіну США вважає, що з президентом Трампом "всі варіанти [щодо санкцій] залишаються на столі", і цього тижня "ми дуже уважно їх розглянемо".