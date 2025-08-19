Трамп заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной поможет ему попасть в рай
Заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом и прекращение гибели украинцев и россиян помогут попасть в рай. Так объяснил президент США Дональд Трамп объяснил свои мотивы к посредничеству в российско-украинской войне в интервью Fox News.
Американский лидер пошутил, что сейчас находится "на самой нижней ступени" на пути к небесам, но хотел бы попробовать попасть в рай.
"Если я могу спасать 7000 человек от смерти в неделю, я думаю, что это достаточно [важно]… Я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно. Я слышал, что на самом деле я нахожусь на самой нижней ступени. Но если я смогу попасть в рай, это будет одной из причин", – сказал он.
Трамп подчеркнул, что США не теряют в этой войне своих солдат, но теряют жизни россиян и украинцев.
"Знаете, мы не теряем американские жизни. Мы не теряем американских солдат. Мы теряем россиян и украинцев… В основном солдат. Иногда мирных жителей, когда ракеты попадают не туда. Я просто хочу положить этому конец", – пояснил Трамп.
- 15 августа Трамп встретился на Аляске с диктатором Путиным, чтобы согласовать пути прекращения российско-украинской войны.
- 18 августа Трамп встретился с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме.
- О ходе переговоров и их результатах читайте в хронике LIGA.net.
Комментарии (0)