Трамп заявив, що припинення війни між Росією та Україною допоможе йому потрапити до раю

Президент США пояснив, чому докладає зусиль для досягнення миру в Україні

Дональд Трамп (Фото: CRAIG LASSIG/EPA )

Укладення мирної угоди між Москвою та Києвом та припинення загибелі українців та росіян допоможуть потрапити до раю. Так президент США Дональд Трамп пояснив свої мотиви до посередництва у російсько-українській війні в інтерв'ю Fox News.

Американський лідер пожартував, що зараз перебуває "на найнижчій сходинці" на шляху до небес, але хотів би спробувати потрапити до раю.

"Якщо я можу рятувати 7000 людей від смерті на тиждень, я думаю, що це досить [вагомо]… Я хочу спробувати потрапити до раю, якщо це можливо. Я чув, що насправді на найнижчій сходинці. Але якщо я зможу потрапити до раю, це буде однією з причин", – сказав він.

Трамп наголосив, що США не втрачають у цій війні своїх солдатів, але втрачають життя росіян та українців.

"Знаєте, ми не втрачаємо американські життя. Ми не втрачаємо американських солдатів. Ми втрачаємо росіян та українців… Здебільшого солдатів. Деяких мирних людей, коли ракети потрапляють не в ті місця. Я просто хочу покласти цьому край", – пояснив Трамп.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу у Білому домі заявила, що президент США був "цілком серйозним" і дійсно хоче потрапити до раю.