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Трампа могут обвинить в штурме Капитолия в 2021 году. Он говорит, что ждет ареста

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 18:48
Трампа могут обвинить в штурме Капитолия в 2021 году. Он говорит, что ждет ареста - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

45-й президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social (не работает в Украине. – Ред.) заявил, что вскоре ему вроде бы могут объявить обвинение по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году в связи со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, вечером 16 июля он якобы получил письмо от спецпрокурора Министерства юстиции Джека Смита, занимающегося расследованием федеральных дел, где фигурирует экс-президент США.

"Смит заявил, что я являюсь фигурантом расследования большого жюри (присяжные, определяющие, есть ли достаточные основания объявить обвинения. – Ред.) 6 января, и дал мне очень короткий срок – четыре дня, чтобы выступить перед большим жюри, что почти всегда означает арест и обвинительное заключение", – написал он.

Хотя письмо спецпрокурора и не означает, что экс-президенту действительно объявят обвинения, однако подобное развитие событий произошло и в рамках другого федерального расследования – относительно ненадлежащего обращения с секретными документами, добавляет CNN.

26 августа 2021 года семь полицейских Капитолия подали в суд на Трампа. Они считают, что Трамп вступил в сговор с ультраправыми экстремистами, чтобы спровоцировать нападение на Конгресс.

  • 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы помешать оглашению результатов президентских выборов. Через четыре часа полиция восстановила порядок.
  • В штурме Капитолия обвинили неправительственную организацию Oath Keepers ("Хранители присяги"), трем членам группы грозит до 20 лет тюрьмы.

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Милана Головань
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