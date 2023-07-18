Трампа можуть звинуватити у штурмі Капітолія у 2021 році. Він говорить, що чекає на арешт

45-й президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social (не працює в Україні. – Ред.) заявив, що незабаром йому начебто можуть оголосити обвинувачення у справі про втручання у президентські вибори у 2020 році у зв’язку зі штурмом Капітолія в січні 2021 року. Про це повідомляє CNN.

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За словами Трампа, ввечері 16 липня він нібито отримав лист від спецпрокурора Міністерства юстиції Джека Сміта, який займається розслідуванням федеральних справ, де фігурує експрезидент США.

"Сміт заявив, що я є фігурантом розслідування великого журі (присяжні, що визначають, чи є достатні підстави оголосити обвинувачення. – Ред.) 6 січня, і дав мені дуже короткий термін – чотири дні, щоб виступити перед великим журі, що майже завжди означає арешт і обвинувальний висновок", – написав він.

Хоча лист спецпрокурора й не означає, що експрезиденту справді оголосять обвинувачення, та схожий розвиток подій відбувся і в межах іншого федерального розслідування – щодо неналежного поводження із секретними документами, додає CNN.

26 серпня 2021 року сім поліціянтів Капітолія подали до суду на Трампа. Вони вважають, що Трамп вступив у змову з ультраправими екстремістами, щоб спровокувати напад на Конгрес.

6 січня 2021 року прихильники Трампа увірвались у Капітолій, щоб завадити оголошенню результатів президентських виборів. Через чотири години поліція відновила порядок.

У штурмі Капітолія звинуватили неурядову організацію Oath Keepers ("Хранителі присяги"), трьом членам групи загрожує до 20 років тюрми.

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